Influenciadora Paloma Corrêa indica sambas para aprender a sambar

Às vésperas de uma das épocas mais festivas no Brasil, o brasileiro vive o momento com expectativa, principalmente após dois anos de pandemia, momento no qual todas as celebrações foram suspensas. O pré-carnaval já começou na capital paraense e as programações retornam com os conhecidos “blocos”.

Para quem gosta da época, mas se sente “enferrujado (a)” nos passos, a influenciadora e rainha de bateria da matinha, Paloma Corrêa, veio hoje, 30, ao O Liberal fazer três indicações de músicas fáceis para quem deseja aprender ou até reaprender a sambar.

A paraense possui uma extensa história com o carnaval. Em 2018, ela foi eleita a Rainha do Carnaval paraense. Apaixonada pela festa, Paloma “vive” o carnaval há 7 anos e afirma que gosta de tudo que envolve a data festiva, como o calor das pessoas, a arte, criatividade e tudo o que envolve a data festiva.

Nas redes sociais, a dançarina reúne mais de 112 mil seguidores e compartilha a sua vída como mãe, influenciadora e, claro, a sua paixão pelo carnaval. Entre as suas últimas publicações, Paloma tem divulgado alguns looks especiais para o carnaval e suas transformações de maquiagem, cabelo e figurino.

Em 2023, com o retorno das programações, e completando 7 anos como rainha de bateria, a influenciadora lançou o projeto “Carnaval da Bombom”, no qual mostra os bastidores por trás da festa. “Nos dias de evento tudo sai lindo e impecável, porém, por trás tem um trabalho árduo da minha equipe em trazer nossa arte da melhor maneira. Tem imprevistos, perrengues, correria, mas no final dá tudo certo”, afirma a paraense de 26 anos.

A primeira indicação é a música do sambista Dudu Nobre, “Vai lá, Vai lá”. A canção apresenta o ritmo bem característico do samba. Segundo Paloma, a animação presente na música é o que a data precisa. O público pode conferir a gravação carioca nas principais plataformas de música e vídeo, como Youtube e Spotify.

Outro sucesso que não pode faltar no top três da influenciadora é a gravação de Diogo Nogueira, “Mineira”. Lançada em 2009, a gravação começa, ainda nos primeiros segundos, com batidas características do carnaval.

A terceira indicação da rainha de bateria é a canção da escola de samba Mangueira, “Sambalizar”. Gravada por pela Bateria da Mangueira, a canção, que foi lançada em 2015, traz um ritmo dançante e fácil para quem quer aprender a sambar.

“Essas músicas trazem uma energia pra quem gosta do samba e principalmente pra quem quer começar nessa arte chamada AMOR. O que não vai faltar é animação e alegria pra esses momentos”, finaliza a dançarina.

