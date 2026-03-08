Influenciadora Luana Zucoloto reage após seguidora dizer que vídeos de treino causam ‘gatilhos’

Enquanto penteava o cabelo depois de voltar da academia, a influenciadora e humorista Luana Zucoloto compartilhou com os seguidores uma mensagem inusitada que recebeu nas redes sociais.

Segundo ela, uma mulher entrou em contato afirmando que os vídeos em que Luana aparece treinando diariamente estariam provocando gatilhos nela.

A reação da influenciadora foi de indignação. Em tom de desabafo, Luana criticou o que chamou de excesso de cobrança nas redes.

“Agora eu tenho que ficar preocupada com os alecrins dourados. Eu não posso ser bonita mais que os alecrins dourados vão ficar enchendo o saco”, afirmou.