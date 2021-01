Influenciadora é internada em estado grave na UTI após lipo

A influenciadora digital Liliane Amorim foi internada na manhã desta quinta-feira (21) em uma UTI por complicações em uma lipoaspiração realizada no início de janeiro, segundo informaram familiares. No comunicado, a família diz que a jovem está em estado grave, porém estável depois de passar por uma nova cirurgia no dia 17 para tentar reparar a plástica mal-sucedida.

"Bom dia a todos! Viemos aqui esclarecer a situação de Liliane. Ela passou por uma cirurgia de lipoaspiração no último dia 09/01, que não correu como o esperado e houveram complicações", explicou a nota, divulgada no perfil da influenciadora no Instagram, que conta com 66 mil seguidores.

"Então no dia 15/01 ela deu entrada no hospital novamente e passou por uma nova cirurgia. Desde domingo, 17/01, ela está na UTI. Seu estado é grave, mas estável. Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando! A família não está acostumada com essa exposição, e o que pedimos é que orem por ela", pediram os parentes da jovem.