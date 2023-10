Influenciadora come placenta após nascimento do primeiro filho; vídeo

A influenciadora digital e ex-Mendiga do Pânico na TV, Fernanda Lacerda, anunciou o nascimento do primeiro filho, Gabriel. Na ocasião, após o parto, a morena comeu parte da placenta. O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais neste domingo (29).

“Parece um sushizinho, um sashimi. Com a fome que eu tô, comeria ela inteira”, disse aos seguidores.

Assista ao vídeo:



O pequeno é fruto do relacionamento da influencer com o empresário carioca Anderson Cavalcanti, que chegou ao fim em junho deste ano. “Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente. A única coisa que importa é ele vir com muita saúde, da melhor forma”, disse Fernanda, ao compartilhar registros do parto e dos primeiros momentos ao lado de Gabriel.