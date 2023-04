Casal é preso suspeito de jogar recém-nascido em contêiner de lixo

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança jogando um bebê recém-nascido em um contêiner de lixo, em Taguatinga, no Distrito Federal, por volta das 11h50 do último domingo (23). Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 28, foram presos pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), nesta segunda-feira (24/4).

O bebê foi encontrado no mesmo dia, enrolado em um saco plástico preto, envolto por um material semelhante a uma placenta. O registro mostra o momento em que um carro estaciona ao local do contêiner e o suspeito desce do veículo com um saco preto em mãos e o arremessa dentro da lixeira. Tudo acontece em menos de um minuto.

Segundo a polícia, os dois são pais da criança. Em depoimento, o casal afirmou que o bebê teria nascido sem vida, por isso, “optaram por descartar [o recém-nascido] na lixeira”. O casal é investigado pelos crimes de infanticídio e ocultação de cadáver.

“Quando interrogados pela polícia, os autuados apresentaram versões inconsistentes, no sentido de que desconheciam a gravidez e que, após a mulher sentir fortes dores, teriam se dirigido a um apartamento desocupado, o qual não conta com móveis, ligação de água ou energia elétrica, onde o parto teria ocorrido. O casal sustentou, ainda, que o bebê teria nascido sem vida”, informou a PCDF.

O casal foi encontrado após análise das imagens da câmera de segurança da região onde o recém-nascido foi deixado, perto do apartamento onde os pais ficaram. Os registros também flagraram os dois saírem do imóvel com um saco plástico em mãos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)