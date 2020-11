Influenciadora assume namoro com empresário 40 anos mais novo que seu ex

Após separar do empresário Itamar Serpa, de 78 anos, de um relacionamento de 12 anos, a influenciadora Monique Elias assumiu que está namorando o também empresário Matheus Palheiras, 40 anos mais novo que seu ex. Ela publicou vídeos com o novo amor em seu perfil no Instagram, que tem mais de um milhão de seguidores.

Monique passou 12 anos casada com o empresário Itamar Serpa, de 78 anos (Reprodução / Instagram)

O casal já apareceu em Stories e fotos em clima de romance. O casal trancou as contas nas redes sociais pouco depois de assumir o relacionamento.

A influenciadora disse, recentemente, que sofria ataques e julgamentos de seguidores por conta de seu relacionamento com o ex-marido. Monique revelou que, durante o casamento, Itamar não foi fiel.