Influenciador digital Henrique Maderite morre aos 50 anos após infarto

O empresário e influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), após sofrer um infarto.

Conhecido nas redes sociais pelo bordão “Sextou, bebê!”, Maderite produzia conteúdos voltados ao humor, ao cotidiano e à vida social. Com vídeos e publicações frequentes, conquistou seguidores ao retratar situações do dia a dia e encontros com amigos, tornando a expressão uma marca pessoal junto ao público digital.

Além da atuação como criador de conteúdo, Henrique Maderite também tinha trajetória no setor da construção civil, sendo sócio de uma construtora em Belo Horizonte.

Parte de suas postagens abordava temas relacionados a lazer e consumo de bebidas, elementos recorrentes em seus conteúdos nas redes sociais.