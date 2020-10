Influencer digital representa o Palmeiras no 'Musa do Brasileirão'

Não é de hoje que Maia Müller “dá o que falar” em suas redes sociais, seja pela beleza, pelo estilo único e autêntico ou seja pelo seu jeito bem humorado, motivos de sobra não faltam quando o assunto é a loira. Há mais de 3 anos, a beldade vem se consagrando como influenciadora digital e conquistando fãs por todo o Brasil, sua conta no Instagram hoje @amaiamuller já passa dos 50 mil seguidores e lá os fãs podem ver de tudo.

Agora, durante a pandemia, Maia tomou uma decisão importante: disputar o concurso que irá escolher a torcedora mais linda do Brasil. A beldade vai entrar com tudo defendendo o manto do Verdão, e já e sem dúvidas uma das favoritas ao título. Se ganhar, a beldade revela que irá dedicar o título ao seu pai, palmeirense fanático que faleceu quando a nossa musa ainda era criança.

Paralelamente ao concurso, muitos projetos estão no radar de Maia para análise. Um convite para ser musa em uma escola de samba e dezenas de ensaios fotográficos, além da sua já rotina cheia de compromissos comerciais e divulgações que já tornaram rotina. A grande ideia para os próximos meses é uma profissionalização ainda mais intensa da carreira artística da gata que com toda certeza vai dar muito o que falar ainda.

Acompanhando as alterações realizadas nos campeonatos de futebol, as Musas deste ano disputarão o título nacional apenas em 2021.