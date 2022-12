Influencer desabafa e expôe traições e desvio de dinheiro de ex-marido; vídeo

A influencer Lara Nesteruk vem usando as redes sociais desde segunda-feira (19) para falar da separação traumática do ex-marido Antônio Dourado Neto, que é médico e era sócio da influencer. Lara falou das traições, do desvio de R$ 7 milhões e do uso indevido de imagens íntimas de uma funcionária do ex-casal.

Lara relatou para os seguidores que foi traída pelo marido, pelo menos, 13 vezes com garotas de programa. Lara descobriu as traições do marido a partir de outros erros, pois começou a identificar na clínica que têm juntos desvios financeiros. Lara chegou a registrar um boletim de ocorrência e em meio a toda essa busca ela identificou que o desvio partiu do marido médico e o valor está estimado em R$ 7 milhões.

Em meio a toda confusão, outro fato complicou ainda mais a relação do casal, pois há alguns meses Antônio disse à esposa que tinha encontrado fotos íntimas de uma de suas funcionárias no computador da empresa. Mas o que ocorreu é que o médico viu as fotos no e-mail da moça e ainda se apropriou. Ele compartilhou as imagens com alguns amigos e somente após algum tempo que Lara descobriu toda a verdade.

Veja o desabafo da influencer: