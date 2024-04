Inédita: Aperiopera chega em Belém para uma noite memorável

Nesta quinta-feira (18), acontece em Belém o Aperiopera, no Bistrô Assemblage. O evento vai proprocionar no cenário uma experiência cultural única e inesquecível.

Com apresentação inédita e única, o Aperiopera exibirá a obra-prima "Tosca", de Giacomo Puccini.

“Queremos aproximar as pessoas da ópera, uma das formas de arte por excelência da Itália, não através do concerto habitual, mas entrando na própria ópera através de uma história que nos emociona, tudo acompanhado de sabores típicos do nosso território para que finalmente descubram o sabor da ópera”, conta o idealizador do projeto, o empresário italiano Marco Frusoni.

O AperiOpera, estreou no Brasil, no fim de 2023. O apresenta a clássica ópera italiana de uma forma inusitada, com a história narrada ressaltando sua ligação com a enogastronomia tradicional da Itália. Tudo acompanhado de sabores típicos do território italiano.

O evento já passou por toda Itália e se tornou sucesso há 5 anos.

Agende-se

Data: quinta-feira, 18

Hora: 19h30

Local: Bistrô Assemblage - Av Braz de Aguiar, 50