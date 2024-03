Imprensa Oficial do Pará reivindica maior participação de editoras em eventos literários

Como aumentar a circulação de livros editados pela Imprensa Oficial do Pará (Ioepa)? A questão foi levada pelo órgão estadual nesta sexta-feira, 22, à 71ª Reunião da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, em Recife, Pernambuco. O encontro foi realizado no auditório Carrossel do Park Hotel, no bairro de Boa Viagem. A proposta da Ioepa é que as publicações de suas editoras tenham maior participação em feiras e demais eventos nacionais.

Moisés Alves, coordenador da Editora Pública Dalcídio Jurandir, que faz parte da Ioepa, representou os interesses da instituição paraense no encontro. Ele destacou que muitas Imprensas Oficiais já têm editoras que produzem e publicam livros e outros materiais gráficos, e podem otimizar a divulgação destes serviços e obras, garantindo a participação em feiras literárias do Brasil.

“Estas editoras geralmente publicam e divulgam obras relacionadas à cultura, história, legislação e temas relevantes para a administração pública, mas precisamos ampliar a divulgação, alcançando um público que geralmente está presente nestas feiras”, afirma o coordenador da Editora Dalcídio Jurandir.

Segundo Moisés Alves, a Dalcídio Jurandir vem garantindo espaço em todas as feiras e festas literárias do Pará, ampliando o acesso às obras literárias paraenses publicadas pela Ioepa.“Em 2023, garantimos a participação da Editora da Ioepa nas principais feiras, começando com o lançamento de 42 obras de autores paraenses na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, e depois seguimos para divulgar os livros publicados pela editora nos principais municípios paraenses, como Marabá, Santarém, Bragança, entre outros”, afirma.

Para Moisés Alves, é necessário avançar na divulgação dos escritores paraenses e de outros Estados para além da sua região, garantindo um espaço da associação nos principais eventos literários do Brasil. Além da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, considerada uma das principais feiras literárias da região Norte, o coordenador defende a inclusão em bienais do Rio de Janeiro e São Paulo e na Festa Literária Internacional de Paraty, que é hoje um dos eventos literários mais prestigiados do Brasil.

Na 71ª Reunião da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, foi sugerida também a participação das editoras das Imprensas Oficiais na Feira Literária de Ouro Preto, na Festa Internacional de Pernambuco e na Feira do Livro de Porto Alegre. O encontro iniciou nesta quinta-feira (21), com a participação de representantes do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espirito Santo e Brasília.

A matéria possui informações da Assessoria de Comunicação da Ioepa.