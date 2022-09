Ilustrador cria personagem de game inspirado no ‘Pará’ e usa Joelma, açaí e cabanos como inspiração

O ilustrador carioca Gustavo Almeida, de 19 anos, está fazendo sucesso na internet ao criar personagens de jogos de luta - os chamados fighting games - inspirados em estados brasileiros. E, claro, que o Pará não ficou de fora dessa. Para a alegria dos paraenses, a região ganhou uma “personalidade” bem interessante que reúne inspirações na cantora Joelma da ‘Calypso’, o açaí e elementos que representam a Cabanagem. Até o momento, cerca de 14 estados brasileiros já foram desenhados.

Em conversa com o O Liberal.com, Gustavo contou que o projeto “ORDEM E PORRADA” iniciou no mês de setembro deste ano e pretende dar vida aos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal. “A inspiração foi em jogos antigos mesmo, como The King of Fighters. Essa ideia surgiu inspirado em jogos antigos que a gente jogava em fliperama”, explicou o desenhista.

Para desenhar os personagens, Gustavo se inspira nas cores das bandeiras de cada estado e estuda os traços culturais de cada um deles para acrescentar na ilustração, deixando o mais próximo possível dos costumes e características marcantes daquele local. Para ilustrar o Pará, o jovem contou que teve certa dificuldade, porque o Estado é “muito rico” e ele teve, logo de cara, cinco ideias diferentes.

“Pensei em fazer um personagem que lembrasse a aparelhagem, depois pensei em fazer algo que remetesse a marujada. A Revolução Cabana era uma boa ideia também. Achei tudo divertido demais. Queria representar a galera do Pará da melhor forma possível”, afirmou Gustavo, acrescentando que a criação dessa personagem foi muito legal.

O “Pará” - que foi a décima criação dele - tornou-se uma mulher de pele negra e com traços caboclos bem típicos do povo amazônida. Além disso, também as vestimentas inspiradas na bandeira e botas semelhantes às da cantora Joelma - que foi uma das fontes de inspiração. Confira abaixo:

“As principais características foram as roupas que a Joelma usava nos shows dela, o “uniforme” da Revolução Cabana também foi muito importante na criação e o açaí. O açaí seria a ‘habilidade’ dela, de onde ela tiraria a sua força e os poderes", explicou o ilustrador. Na mão direita da personagem, é possível ver mais claramente esse detalhe.

Em média, Gustavo revelou que leva cerca de dois dias para produzir cada ilustração, e o resultado tem agradado o público. A primeira ilustração a viralizar foi o da Bahia, publicado no dia 18 de setembro.

Ilustrador cria personagem de game inspirado no ‘Pará’ e usa Joelma, açaí e cabanos como inspiração Bahia Santa Catarina Rio Grande Do Sul Rondônia Paraná Pará Maranhão Espírito Santo Distrito Federal Pernambuco

“Esse projeto chegou em muitas pessoas e eu ganhei bastante seguidores. Percebi que estava dando certo quando um stemming que gosto bastante comentou no meu post e eu fiquei bem animado”, afirmou o rapaz. Por enquanto, Gustavo garantiu que ainda não tem pretensão de levar os personagens inspirados nos estados brasileiros para o “mundo dos games”.