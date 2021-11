III Sapateia Belém traz apresentações de sapateado e dança flamenca

Para incentivar a arte do sapateado americano e da dança flamenca será realizado nesta sexta-feira, 26, o III “Sapateia Belém”, que busca unir as escolas escolas e companhias que trabalham com esses tipos de danças. As apresentações vão ser realizadas no Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830), às 19h. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20.

A organizadora da programação, a professora de dança Larissa Boulhosa, explica que o evento não seria realizado neste ano, já que as atividades ainda estão retornando gradativamente e muitas escolas de dança ainda não voltaram completamente.

O Sapateia Belém nasceu quando Larissa, que também ensina sapateado americano e dança flamenca, percebeu a ausência de programações específicos para esses tipos de dança. Ela então passou a planejar um evento que pudesse reunir bailarinos e admiradores.

“As outras edições foram incríveis. O sapateado não tem público, eu comecei a chamar o pessoal da dança e do ballet, e as pessoas foram levando mais gente. Eu pensei que o pessoal não ia assistir, porque o ballet é um grupo fechado, e quando tem apresentação de dança em Belém quase sempre é de ballet. O sapateado quando abrimos inscrições quase não formam turmas. Outra dificuldade é que os sapatos são caros. Porém, o público foi bem legal”, relata.

Neste ano houve uma redução nas apresentações, ficando em 13 performances, sendo duas de dança flamenca e 11 de sapateado americano.

Segundo a professora Larissa, o público muitas vezes não sabe que há escolas de dança de flamenco e sapateado em Belém. “Eu sou professora de sapateado e fiz parte de uma companhia de flamenco. Queria levantar a bandeira do sapateado, em todos os colégios fui implantando o sapateado, e a dança flamenca. Eu não ia fazer nesse ano, porque os grupos não voltaram ainda”, declarou. A ideia do evento no futuro é ampliar com workshops e apresentações de grupos de fora do Estado.

Larissa acredita que as apresentações conquistarão o público que for nesta sexta-feira (26) para a Estação Gasômetro. “O sapateado é a música com os pés e o flamenco tem várias vertentes, tem dança com o leque, com a castanhola, vestidos determinados para diferentes tipos. As crianças ficam enlouquecidas, e os adultos ficam muito envolvidos, a maioria das pessoas do flamenco são da terceira idade e arrasam, é muito bacana”, convida.