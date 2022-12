Igreja evangélica faz musical com reflexão sobre conflito entre famílias e o resgate do Natal

Faltando praticamente uma semana para o Natal, no próximo sábado (17), às 19h30, a igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, do bairro de Nazaré, vai realizar o musical “Natal de Paz”, no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. O evento é gratuito e voltado para pessoas de todas as idades.

Lá, 80 pessoas, entre crianças, jovens e adultos farão diversas apresentações. Terá apresentação teatral coral e banda, além da dança. O musical traz uma trilha sonora diversificada, com músicas internacionais e nacionais. Clássicos do gospel musical natalino estilo black music e R&B. A expectativa de público é de 500 pessoas.

O que será contado no Musical Natal de Paz?



O musical é de autoria própria e conta (além do nascimento de Jesus), a história de uma mulher que, por falta de conhecimento, decide cancelar a Ceia de Natal. Ela acaba de se converter e pensa que os evangélicos não comemoram o Natal. Começa um conflito na casa dela, porque os parentes estão acostumados a passarem essa data em família, mas a verdade é que ninguém se importava com o verdadeiro significado da festa. Todos queriam garantir seus próprios interesses: presentes, receber convidados, roupas novas, bebidas, etc.

Ensaio do grupo para a apresentação do próximo sábado (Divulgação)

O objetivo do “Natal de paz” é levar o público a uma reflexão sobre a vida e as relações interpessoais. 2022 foi um ano difícil, de lutas e desafios. Tempos de guerra e mutação de doenças, como a COVID-19. Muitas famílias entraram em conflito e amizades foram desfeitas por causa de política. Mas, o tempo não para. E em poucos dias, todos estarão brindando a chegada de mais um Natal, desejando boas festas, amor e paz. Mas, é mais um ano em que perguntas ficam sem respostas. Temos Paz? Estamos em paz? Ao final de mais de 1h do musical, o público será convidado a refletir sobre esses questionamentos e ter mudança de comportamento, valorizando sentimentos como fé, esperança e amor.

Serviço:

O Musical Natal de Paz é uma realização da igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. O evento acontecerá no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas no próximo sábado (17/12), às 19h30. A entrada é gratuita.