Ídolo do Brega, Tonny Brasil sofre AVC e está internado em Belém

O cantor e compositor Tonny Brasil, um dos nomes mais importantes do Brega do Pará, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na madrugada desta terça-feira, 16, em Belém, e está internado no Pronto-Socorro do Guamá. As informações foram confirmas pelo cantor e compositor Edilson Morenno, amigo de Tonny.

“Falei com a esposa dele e com umas amigas que estavam tentando ajudar. Ele teve um AVC e foi para Pronto-Socorro Municipal do Guamá. Lá ele teve que bater uma tomografia para saber o tipo do AVC. Agora, estamos esperando, para que ele possa seguir um tratamento. Ele está intubado”, afirma Edilson Morenno.

Artista conhecido pelos amantes da música paraense, Tonny Brasil já compôs cerca de 2 mil músicas, 700 delas gravadas por nomes como Banda Calypso, Wanderley Andrade e Gaby Amarantos. Segundo conhecedores do brega, Tonny ouviu Zouk pela primeira vez em Cayena, capital da Guiana Francesa, e introduziu o ritmo em Belém, fundindo com o brega-calipso e com o brega melody. Alguns sucessos de Tonny são “A Primeira Vez“, “Oração” e “Isso é Amor”.