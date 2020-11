Ícaro Silva vai narrar todos os audiobooks de Harry Potter no Brasil

O ator Ícaro Silva foi anunciado como o narrador dos sete livros de Harry Potter, em uma parceria entre a Pottermore Publishing e a Storytel, uma das líderes globais em streaming de audiobooks e e-books. As informações são do site Omelete.

A parceria para o lançamento dos audiolivros de Harry Potter no Brasil começou com as gravações em junho. O lançamento do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, está previsto para dezembro deste ano.

Íccaro Silva já escreveu três livros infantis e, como ator, esteve em mais de 20 novelas, filmes, peças de teatro e foi indicado a 10 prêmios, vencendo três deles. Além de tudo isso, é um grande fã das histórias de Harry Potter, o que o torna a escolha perfeita para levar essas histórias para outros fãs do Mundo Mágico.

“As histórias de Harry Potter são perfeitas para quem acredita no poder da imaginação e quer descobrir um mundo de magia, amizade e aventura. É uma conquista, uma enorme honra e uma responsabilidade incomensurável ajudar a contar essa história de forma lúdica. Mal posso esperar para compartilhar uma das aventuras mais emocionantes de todos os tempos com ouvintes de todas as idades”, afirma o ator.