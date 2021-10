Iara Mê comemora 24 anos de carreira com live especial

Com o estilo irreverente Iara Mê de ser, a cantora carioca radicada em Belém retoma com as apresentações nesta quarta-feira (20) para comemorar os 24 anos de carreira. A artista explica que o retorno está sendo aos poucos, mas que esta primeira apresentação nesse momento de pandemia ainda será virtual. O show está marcado para às 20h e será transmitido pelo canal Pará Pai D’Égua no youtube.

Iara Mê explica que esse retorno é uma forma de esquentar até chegar aos palcos de fato, pois mesmo ter tomado as duas doses da vacina e compreender que o cenário da pandemia já melhorou, ela diz que foram momentos de angústias e perdas, por isso, prefere retomar aos poucos.

A artista está completando 24 anos na música e disse que durante esse período vem fazendo importantes conquistas. Dona de uma voz marcante e que circula entre o samba rock, o rock e o soul, a artista faz questão de dizer que também navega pela MPB. Para este show, a cantora está selecionando repertório de Cássia Eller, Elza Soares, Mar'tinalia, Sandra de Sá e Marina Lima.

“Eu sou uma intérprete e vou apresentar o que venho fazendo durante essa minha trajetória na música. E é muito bom poder comemorar mesmo diante de tantos problemas que a gente vem passando. Estou muito feliz”, diz a cantora. Embora cante músicas de outros cantores, Iara diz que sempre tenta inovar por meio dos arranjos.

Ainda este ano, a cantora diz que começa a organizar seu primeiro EP. “Mesmo eu sendo intérprete, sempre quis apresentar um trabalho autoral. Eu não tenho composições, mas já estou em processo de conversa com compositores paraenses para fazer uma mistura de ritmos e apresentar mais este trabalho para o público”, disse a artista.

No vasto repertório de Iara constam também, Caetano Veloso, Tim Maia, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Luiz Melodia, Rita Lee entre outros. Já dividiu o palco com grandes nomes paraenses como Olivar Barreto, Walter Bandeira, Lia Sophia, Gigi Furtado e Yuri Guedelha. Iara Mê também já tocou com grandes nomes do cenário nacional: fez a abertura do Show do Tunai, também do cantor Lobão, em Marabá (Pa), do cantor João Bosco no Teatro Margarida Schivazzappa, Jorge Benjor e Michael Sullivam, ambos na Assembléia Paraense.

Iara Mê Iniciou a carreira nos anos de 1997, com formação variada. Além do trabalho solo, já fez parte de outros projetos como a Banda Lua, que tem quase 30 anos de estrada. A banda nasceu do encontro entre os músicos Iara Mê, Quiure Soares, Maurício Panzera e Charles Mattos nos bares da Cidade Velha na década de 90.

A banda formada na boêmia paraense já abriu diversos shows nacionais e foi a sensação por muitos anos em Belém sendo procurada e disputada pelos mais diversos segmentos como a atração principal. A musicalidade traduzia a então escalada do rock no cenário nacional nas baladas paraenses.

Serviço: Live Iara Mê

Data: 20 de outubro, quarta-feira

Hora: 20h

pelo canal Pará Pai d'Égua no Youtube.