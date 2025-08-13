Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia

Antonia Fontenelle revelou ter denunciado Hytalo Santos antes de vídeo de Felca sobre adultização viralizar. Durante o Na Lata com Antonia Fontenelle da última sexta-feira, 8, ela disse que o youtuber "fez a mesma coisa que eu venho fazendo há mais de um ano."

Ainda em 2024, Antonia Fontenelle fez um vídeo sobre a influência negativa de Hytalo em crianças e adolescentes: "É tão bizarro e absurdo... O canal dele é todo sexualizando crianças". O conteúdo foi retirado do ar após um processo movido pela equipe jurídica do influenciador. Ela voltou a falar sobre o vídeo na madrugada desta quarta-feira, 13.

Apesar de concordar com o conteúdo de Felca, que denuncia a adultização e exploração de menores de idade em redes sociais, Antonia reclamou: "O Felca senta, com seus cabelos, com seu jeito de falar. Versus a Antonia, que é mãe, que é avó, que entra gritando ... Nunca é sobre o conteúdo, é sobre quem fala."

Ela segue: "Graças a Deus veio um Felca, que é 'cool', para a 'lacração' aplaudir ... Eu preciso dizer: Felca, obrigada, continue".

"Que este Hytalo responda por todos os crimes .. A Kamyilinha é a criança que representa os demais. Não tem só ela ... Esses pais têm que ser responsabilizados por vender seus filhos", finalizou ela.

Entenda a polêmica com Hytalo Santos e o vídeo de Felca

O youtuber Felipe Bressanim, o Felca, chamou a atenção do internautas e até da Câmara dos Deputados, em Brasília, depois que fez denúncias sobre a exploração de crianças nas redes sociais.

Felca virou um dos principais assuntos da internet depois de divulgar um vídeo intitulado "adultização" em seu canal no Youtube.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

Hytalo foi apontado como um dos protagonistas da exploração de conteúdos de crianças que são utilizadas de maneira vexatória ou sexualizada. Ele é conhecido por mostrar nas redes sociais sua rotina de ostentação ao lado de jovens que chama de "filhos". Ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Uma das adolescentes que foi mostrada pelo influenciador, Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela tem um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que ela sofreu um aborto espontâneo. O caso levantou questionamentos nas redes sociais, em junho, sobretudo pela estratégia de marketing usada por ele para noticiar a gravidez. Kamylinha aparecia nas contas de Hytalo desde os 12 anos.