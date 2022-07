Humorista Paulo Vieira lança livro infantil na Bienal de São Paulo

Além de ser um dos humoristas mais queridos do Brasil, Paulo Vieira também é escritor. Na noite desta segunda-feira, ele lançou o livro "O Dia que a Árvore do meu Quintal Falou Comigo" na 26° Bienal Internacional do Livro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Paulo participou de uma mesa, mediada por Pétala Souza, para falar da publicação, lançada pela editora Harper Kids, seguida de sessão de autógrafos.

Paulo Vieira e Pétala Souza por Andy Santana AgNews (Andy Santana AgNews)

O primeiro livro de Paulo é voltada para o público infantil e narrado em primeira pessoa. A obra tem ilustrações de Elder Galvão e e fala fala sobre amizade e o sentimento de liberdade.

Sempre brincalhão, o humorista usou suas redes sociais para divulgar o lançamento em tom de brincadeira: "Hoje eu lanço meu livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Tô organizando de ter 20 amigos indo e voltando na fila de autógrafos pra parecer que foi sucesso. Até agora só tem Ilana nessa lista, tu pode ir? CONTO COM VC!" , escreveu ele.

Com 29 anos, Paulo Viera é ator, roteirista, humorista, cantor, compositor e apresentador de TV. No mais recente projeto, "Avisa lá que eu vou", Paulo viaja pelo Brasil contando histórias de brasileiros. O programa está em cartaz no GNT e tinha trechos exibidos no dominical Fantástico, ambos da Globo.

Criado em Palmas, capital do Tocantins, Paulo é lançou em 2017 o CD "Circo das Pulgas", com músicas para crianças e adultos.