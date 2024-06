Humorista Murilo Couto se casa e divulga fotos da cerimônia: 'Foi f*da demais!'

O humorista paraense Murilo Couto publicou fotos de seu casamento na página que possui na rede social Instagram. Os registros mostram o artista na cerimônia com a esposa, Martina Moller, amigos e familiares. O casamento foi celebrado no último sábado (22), com amigos e familiares do casal.

"Casei! Sei que pode ser estranho falar isso, mas... É bom demais! Não vou fazer texto emocionante aqui porque já chorei demais na frente dos outros. Te amo tanto @martina_moller que até botei a roupa do Nosso Lar para celebrar nossa união", escreveu Murilo, nesta terça-feira (26).

O ator deixou recentemente o programa "The Noite", no SBT, após 10 anos. A decisão partiu do próprio humorista, para se dedicar ainda mais aos seus shows de stand-up e ao seu canal no YouTube, que conta com mais de 2 milhões de inscritos.