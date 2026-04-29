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Humorista Marquito recebe alta hospitalar após dois meses internado

Marquito informou que compartilhará sua rotina de reabilitação com os fãs.

Estadão Conteúdo
fonte

Humorista Marquito (Reprodução/ Rede sociais)

Hopitalizado desde 25 de fevereiro, Marquito, comediante de 66 anos que integra o elenco do Programa do Ratinho, no SBT, recebeu alta no Hospital Beneficência Portuguesa na última segunda-feira, 27. O humorista sofreu um grave acidente de moto após ter um mal súbito enquanto dirigia.

Marquito foi inicialmente internado no Hospital Nipo-Brasileiro, e foi transferido para o Beneficência Portuguesa em março. Ao longo da internação, o humorista foi submetido a diferentes cirurgias na coluna. O artista também sofreu ferimentos no rosto e fratura na costela.

A alta do humorista foi revelada pelo G1. O Estadão entrou em contato com o Hospital Beneficência Portuguesa para confirmar a informação, mas, até o fechamento desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

No domingo, 26, Marquito, que há anos usa dentadura, recebeu uma nova prótese dentária do dentista Victor Rodrigues, que compartilhou imagens do novo sorriso do comediante. A dentadura definitiva ainda será confeccionada.

Há uma semana, Marquito informou, em postagem no Instagram, que compartilhará sua rotina de reabilitação com os fãs. "Não vou esconder a dificuldade, mas também não vou esconder a alegria porque ela sempre foi minha marca e não vou deixar o acidente levar isso de mim", escreveu, agradecendo também o apoio que recebeu desde a internação.

Ao longo da internação, Marquito foi visitado por colegas, familiares e amigos, incluindo o apresentador Raul Gil, que é tio do humorista. As visitas foram registradas em postagem nas redes sociais.

Marquito completou 66 anos no dia 26 de março, enquanto ainda estava hospitalizado. O comediante chegou a compartilhar uma postagem celebrando a data, agradecendo as orações e desejos de melhora enviadas durante o período.

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