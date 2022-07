Humorista Heitor Martins, o ‘Pitbitoca’, é sequestrado e assaltado após marcar encontro no Tinder

O comediante Heitor Martins, conhecido pelo personagem Pitbitoca, do "Zorra Total", foi sequestrado, em São José dos Campos (SP), após marcar um encontro pelo Tinder. Ele ficou quatro dias em cárcere privado, teve a casa furtada e o carro queimado. A polícia conseguiu resgatá-lo somente na quarta-feira (20).

Em entrevista ao G1 Vale do Paraíba e Região, Heitor teria marcado um encontro com uma mulher com quem tinha trocado mensagens pelo aplicativo de relacionamento, no último sábado (17). Ao chegar ao local combinado, a vítima foi abordada por quatro homens que o levaram a um cativeiro e o fizeram de refém. Os cartões com as senhas e a chave da casa do comediante foram levados.

Após quatros dias em cárcere privado, Heitor foi liberado pelos criminosos e deixado em uma estrada. Na fuga, os suspeitos incendiaram o veículo do comediante. Ele teve a casa em Taubaté (SO), onde mora, e as contas bancárias furtadas. Os valores levados pelos envolvidos na ação criminosa não foram informados.

A identidade dos suspeitos ainda não foram divulgadas e a Polícia Civil segue apurando o caso.

Heitor nega ter caído em um golpe

O humorista utilizou as redes sociais para negar ter caído no golpe do Tinder, uma das principais linhas de investigação da polícia. De acordo com Heitor, “não houve nada demais” e afirmou que “estão criando coisas na cabeça”.

“(...) Eu fui a São José dos Campos ao encontro de uma moça do Tinder. Fui pego lá e nem acabei encontrando a moça”, explicou, nos stories.