Humorista Flávio Andradde realiza Stand Up Comedy ‘O Azar é meu?’ no Dia das Mães, em Belém

O humorista recifense Flávio Andradde traz seu show de Stand-up comedy "O Azar é meu?" para Belém no domingo, 14, Dia das Mães. O show acontecerá às 20h, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia e o humorista promete um dia das mães divertido.

Flávio Andradde também é conhecido como "Tabacudo" e tem mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram. Ator e humorista começou a sua carreira no gênero do humor aos 18 anos e criou o personagem "Seu Botelho", famoso em sua região.

O stand up "O Azar é meu?" aborda histórias azaradas da vida do humorista, e ele faz piadas com sua perspectiva regional. Sotaques e temáticas pernambucanas e nordestinas servem de ponto de partida para o humor de Andradde e o show é apresentado pela primeira vez em Belém.

Atualmente mora em São Paulo, onde tem seu principal público, nas casas de comédias paulistanas, mas em teatros e casas de todo o Brasil.

No Stand-up começou em 2015 e neste ano, foi finalista do Prêmio Multishow de Humor. Já em 2019, passou a fazer parte do elenco do Comedy Central Stand Up, no canal Comedy Central Brasil.

Serviço

Apresentação: Stand-up "O Azar é meu?" de Flávio Andradde

Local: Hangar - Centro de Convenções da Amazônia.

Horário: 20h

Data: 14 de maio, domingo das mães.