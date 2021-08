Hugh Jackman nega em definitivo voltar a viver Wolverine

Os fãs podem esquecer Hugh Jackman de volta ao papel de Wolverine no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O ator enfatizou que não pretende voltar a interpretar o mutante nas produções do Marvel Studios em entrevista concedida ao ScreeRant. As informações foram divulgadas pelo site Omelete.

"Está no meu passado, cara. Não conte para ninguém, tudo bem? E me deixe dizer mais uma coisa: como eu disse, não se passa um dia em que eu não seja incrivelmente grato por ter sido uma parte do Universo Marvel", afirmou Jackman.

"Especialmente por estar ali bem no começo, podendo assistir a tudo. Ter visto Kevin Feige ir de assistente a produtor e amigo meu, até chegar onde ele chegou hoje. Foi o papel de uma vida. Então, eu nunca quero que as pessoas pensem, quando eu digo que para mim acabou, que é desdém. Foi um dos maiores capítulos da minha vida", concluiu.

Jackman interpretou o Logan por 17 anos. Ao todo, foram 11 filmes sob o selo Marvel Comics com o mesmo personagem, um recorde que somente Hugh detém. A despedida do personagem aconteceu em Logan (2017), sob tutela do diretor James Mangold (Ford vs. Ferrari), em um filme elogiado por público e crítica.