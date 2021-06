Homero Jr se apresenta em nova versão e lança o primeiro EP da carreira

Após uma longa jornada pelas noites de Belém como guitarrista de várias bandas paraenses, o músico Homero Jr. resolveu dar um passo a mais na carreira e, das guitarras, passou a comandar os palcos com os vocais em trabalho solo. Nesta quinta-feira (10), ele lança o primeiro trabalho autoral, o EP "Mesmo assim", com quatro canções, sendo três inéditas e uma regravação. O EP está disponível em todas as plataformas digitais e, no sábado, dia dos namorados, o artista vai preparar um coquetel para celebrar o momento.

O primeiro EP da carreira conta com uma regravação de Marinho, "Melô do apaixonado", que é uma guitarrada feita em 1982. "Eu quis homenagear esse artista, que tem produções importantes e únicas", explica Homero. As demais músicas são autorais em parceria com o compositor Wagner Souto, com quem Homero divide trocas e vivências há anos.

Para o artista, lançar a carreira solo é um salto significativo, pois é um momento de entrar em outra condição dentro da carreira de músico, pois exige mais atenção e responsabilidade. Homero diz que essa ideia surgiu em meados de 2015, quando começou a tomar conta dos palcos como vocalista.

"Antes eu ficava apenas na guitarra, mas nesse período, em 2015, comecei a mudar os rumos e iniciei essa nova fase", explica. Homero começou tocando em bares, restaurantes e em confraternização com um repertório variado. "Eu toco de tudo, desde brega até o rock".

Essa referência diversa, o artista diz que se dá pelas influências de sua trajetória na música, já que desde o início transitou por bandas de gêneros variados. E toda essa bagagem ele traz para o lançamento do primeiro EP. "Eu classifico como um trabalho pop, onde trago guitarrada e outros gêneros. Tudo isso faz parte da minha vivência na música", acrescenta o artista.

Homero diz que mesmo com vontade, ainda não pensava em lançar o EP, mas a reclusão da pandemia do novo coronavírus impulsionou o artista a dar início com as produções e entrada em estúdio para a gravação. "Entrei no estúdio no final do ano passado, apesar de sempre ter essa vontade eu não sabia ainda como realizar, mas as coisas foram acontecendo e deu tudo certo", disse.

Atualmente, o artista se divide entre a carreira de músico e professor de física, mas ele diz que tenta administrar as duas funções sem comprometer nenhuma. A partir de agora a ideia é juntar as demais músicas que vem compondo para, no final do ano, lançar um álbum completo. “Essa é a primeira etapa da concretização desse trabalho solo. Já estou trabalhando na reunião de outras músicas para realizar esse outro lançamento no final do ano”, completa.

Homero Jr começou na música aos 13 anos. Aos 17, começou a tocar na noite se dividindo em várias bandas. A principal experiência do artista foi em banda baile e diz que essa vivência lhe ajuda no processo de composição e elaboração do seu produto.

Além do lançamento nas plataformas digitais, o artista vai realizar um lançamento, no dia dos namorados, em um espaço fechado para os íntimos. Além desse evento, esse final de semana ele também se apresenta na ilha do Combu obedecendo as medidas preventivas indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).