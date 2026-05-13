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Homem que roubou músicas inéditas de Beyoncé é condenado a dois anos de prisão

Kelvin Evans arrombou um carro alugado pela equipe da cantora durante a turnê Cowboy Carter, em julho de 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Beyoncé mandou mensagem aos formandos dos EUA (Reprodução Instagram)

O homem responsável por roubar um disco com faixas inéditas de Beyoncé foi condenado a dois anos de prisão. Kelvin Evans, 41, arrombou um carro alugado pela equipe da cantora durante a turnê Cowboy Carter, em julho de 2025, enquanto ela se apresentava em Atlanta, na Georgia (EUA).

De acordo com a BBC, Evans se declarou culpado das acusações e, além do tempo na prisão, também será submetido a três anos de liberdade condicional. Ele chegou a um acordo com a Promotoria de Fulton antes do caso ir a julgamento, que estava marcado para esta semana.

Detido desde agosto do ano passado, Evans também foi proibido de chegar a uma certa distância das vítimas e da garagem onde o furto aconteceu.

Em 8 de julho de 2025, Evans quebrou a janela de um veículo usado pela equipe de Beyoncé pouco antes de ela começar uma série de quatro apresentações na cidade norte-americana.

Entre os itens levados estavam bagagens, dois laptops, fones de ouvido, acessórios de luxo e discos rígidos que continham alguns trabalhos inéditos da artista. De acordo com o coreógrafo Christopher Grant, os materiais continham "informações sensíveis" da cantora.

Evans foi localizado com a ajuda de imagens de segurança e equipamentos de rastreamento presentes nos laptops. As filmagens mostram o homem parando seu carro ao lado do veículo usado pela equipe de Beyoncé e, mais tarde, chegando a um complexo de apartamentos.

Cowboy Carter é o trabalho de estúdio mais recente de Beyoncé, chegando às lojas e plataformas em março de 2024. O disco estreou no topo da parada da Billboard.

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