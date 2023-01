Público canta hit de Shakira para Piqué e deixa ex-jogador constrangido em estádio

A faixa “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, da cantora e compositora Shakira, continua movimentando as redes sociais. Um vídeo que viralizou nesta semana mostra o ex-jogador Gerad Piqué, ex-companheiro da artista, constrangido em um estádio enquanto o público canta a música de Shakira, que traz indiretas após o fim do relacionamento.

As supostas traições do ex-jogador de futebol ganharam destaque nas mídias sociais. O novo hit de Shakira tornou-se o terceiro vídeo mais rápido a atingir 100 milhões de visualizações no You Tube.