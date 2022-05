Podcast infantil apresenta histórias para as crianças

Já está disponível no Spotify o podcast "Calunguinha - O Cantador de Histórias", que vai apresentar 12 histórias cantadas para crianças, inspiradas em importantes figuras negras do Brasil e do mundo.

Os episódios contam com a narração de artistas da música e da dramaturgia brasileira. Tem participação de Lázaro Ramos, Zudizilla, Naruna Costa, Yuri Marçal, Aretha Sadick, Luedji Luna, Ícaro Silva e muitos outros.

A ideia veio após Stela Nesrine, mãe de Caê, de 5 anos, juntamente com o marido Lucas Moura sentirem falta de conteúdos de áudio focados no povo negro para apresentar ao pequeno. Assim criaram o projeto.

“Calunguinha nasceu em uma dessas noites de pandemia quando Caetano não queria dormir. Zeramos todas as histórias e cantigas possíveis e discutimos sobre a necessidade de mais conteúdo para crianças, e principalmente para crianças pretas. Stela que me disse: por que não criamos um podcast?”, conta Lucas.

Nos episódios, vamos conhecer personalidades como Dona Joventina e Ganga Zumba, o primeiro líder do Quilombo dos Palmares. O episódio de estreia tem Lázaro Ramos narrando a história inspirada em Rei Malunguinho.

O podcast é uma opção muito bacana para conhecer a cultura afro-brasileira.

Onde ouvir

Poscast Calunguinha – O Contador de Histórias

Disponível no Spotify