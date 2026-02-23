Herson Capri é hospitalizado após sofrer enfarte; sessões da peça dele em SP são adiadas

O ator Herson Capri, de 74 anos, foi hospitalizado após sofrer um enfarte. A informação foi divulgada nesse domingo, 22, pela equipe do artista nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Capri já está recuperado e passa bem. No entanto, por recomendação médica e seguindo protocolos de segurança, ele precisará ficar afastado temporariamente das atividades profissionais para priorizar a plena recuperação.

A assessoria não detalhou em qual hospital o ator foi atendido nem se ele segue internado. A reportagem entrou em contato com a equipe do ator e aguarda resposta.

Sessões da peça são adiadas

Por conta do imprevisto, as apresentações da peça A Sabedoria dos Pais, em cartaz no Teatro Bradesco, foram adiadas.

Quatro sessões que ocorreriam nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março ganharam nova data: 5 de março. O público que já adquiriu ingressos será contatado pela bilheteria para orientações sobre troca ou demais procedimentos.

A produção agradeceu pelas mensagens de apoio e destacou que, neste momento, a prioridade é a saúde do ator.

Carreira consagrada

Com mais de cinco décadas de trajetória artística, Herson Capri é um dos nomes mais reconhecidos da dramaturgia brasileira. Ao longo da carreira, participou de novelas marcantes como Guerra dos Sexos, Tropicaliente, Era uma Vez... e Órfãos da Terra.

Mais recentemente, fez participação especial em Vale Tudo e esteve no elenco de Beleza Fatal, exibida no streaming e na TV aberta.

Na peça A Sabedoria dos Pais, divide o palco com a atriz Natália do Vale, celebrando uma trajetória que atravessa gerações no teatro e na televisão brasileira.