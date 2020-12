Heróis e Vilões da Marvel e DC Comics invadem a CCXP Worlds neste final de semana

A CCXP Worlds que iniciou nesta sexta-feira, de forma virtual, terá um painel dedicado ao lançamento da mais nova saga da editora, ‘Avengers: Enter the Phoenix’, que começa em "Vingadores" N° 40, no sábado, 5/12, que contará com a participação dos quadrinistas Jason Aaron e Javier Garrón, além do VP e Editor Executivo da Marvel Comics Tom Brevoort.

Na trama, a Força Fênix, uma entidade cósmica e imortal, está de volta à Terra em busca de um novo hospedeiro. Por isso, os Vingadores competirão com alguns dos mais poderosos heróis e vilões do Universo Marvel para decidir quem será o detentor do poder dessa entidade. Na clássica saga da Fênix Negra, Jean Grey, uma das heroínas mais famosas dos X-Men, tinha o domínio dessa força.

Vencedor dos Prêmios Eisner e Harvey, Jason Aaron é um escritor de quadrinhos mais conhecido por seu trabalho com a Marvel Comics, incluindo uma temporada inigualável de sete anos como roteirista em "Thor", que servirá como base para o próximo filme da Marvel Studios, ‘Thor: Love and Thunder’.

Ele ainda participou de HQs de sucessos, como ‘Wolverine’, ‘Doutor Estranho’, ‘Motoqueiro Fantasma’ e ‘O Justiceiro’, além do relançamento de ‘Star Wars’ da Marvel em 2015, o quadrinho americano mais vendido em mais de 20 anos.

O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria Free, que dará direito a quase todas as áreas do evento - com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns conteúdos não liberados.

DC COMICS

Já a DC Comics terá seis painéis de conteúdos exclusivos durante os três dias de festival. Criadora de alguns dos super-heróis mais famosos do mundo como Batman, Superman e Mulher Maravilha, a editora traz com exclusividade ao Brasil todo o conteúdo sobre o ‘DC Future State’ - que mostra uma nova fase do multiverso e apresenta novos nomes para os mantos já conhecidos, como a brasileira Yara Flor, que irá assumir o manto da Mulher Maravilha. As novidades serão anunciadas por grandes editores da marca e pelo artista brasileiro Rafael Albuquerque.

Os fãs da DC também podem esperar um grande encontro entre artistas nacionais de destaque no cenário mundial. No painel, Rafael Albuquerque conversa com Gustavo Duarte e Gabriel Picolo sobre a reinvenção total dos heróis e dos vilões mais icônicos das histórias em quadrinhos.