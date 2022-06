Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma carregada no hotel em São Paulo

O cantor Henrique, dupla sertaneja de Juliano, teve seu nome envolvido em mais uma polêmica. A dupla se apresentou na Festa do Peão de Americana, na sexta-feira (10), e acabou deixando uma arma carregada dentro do quarto em que estava hospedado. A assessoria de imprensa do artista explicou a situação.

De acordo com o jornal Todo Dia, que cobre a região de Campinas, os funcionários do hotel teriam encontrado a pistola após a dupla realizar o check-out. Os funcionários teriam sido contatados por um tenente coronel de Goiás e segurança da dupla que afirmou ter esquecido a arma. A equipe do hotel acionou a polícia, que, segundo a publicação, apreendeu a arma.

A assessoria confirmou a existência da arma, alegando que o cantor tem porte de armamento de fogo e registro legal do equipamento. Eles, no entanto, negaram que a arma tenha sido apreendida, e afirmam que o equipamento já está com o cantor.

