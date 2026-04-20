Há mais verdade do que ficção em 'Dia D', diz Steven Spielberg

O diretor norte-americano Steven Spielberg apresentou na CinemaCon, em Las Vegas, um aperitivo de seu novo filme "Dia D", marcando seu retorno ao gênero extraterrestre após quase meio século.

Spielberg, recebido calorosamente, afirmou que nunca viu um óvni. No entanto, ele filmou "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977) por considerar a história grandiosa. Agora, 50 anos depois, sente mais certeza de que "há mais verdade do que ficção" em "Dia D".

A prévia exibida do filme mostrou a conexão cósmica entre os personagens e ofereceu uma breve visão da vida alienígena. O diretor explicou ter escolhido cuidadosamente o que revelar antes da estreia.

Detalhes de "Dia D" e o Elenco

O longa Dia D tem estreia prevista nos Estados Unidos em junho. Ele é estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Hewson e Colman Domingo, entre outros.

Para o cineasta, "este filme é uma experiência, e tudo o que você precisa do começo ao fim é de um cinto de segurança", indicando uma narrativa intensa e envolvente.

Homenagem e o Futuro do Cinema

Durante sua primeira visita à CinemaCon, Steven Spielberg, de 79 anos e com três prêmios Oscar, recebeu uma homenagem da Motion Pictures Association. A convenção é um evento onde os estúdios apresentam seus próximos lançamentos aos donos de cinema.

Em sua aparição, o diretor também defendeu a criação de mais filmes originais e ressaltou a importância de longas janelas de exibição nos cinemas. Ele argumentou que estas janelas devem ocorrer antes que os filmes migrem para as plataformas de streaming.