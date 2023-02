Guta Stresser relembra briga com Pedro Cardoso

A atriz Guta Stresser compareceu no lançamento da biografia de Marco Nanini, no Rio de Janeiro, e conversou com o colunista de Splash sobre alguns assuntos e acabou relembrando da briga que teve com o ator Pedro Cardoso, quando os dois faziam "A Grande Família".

A gente não passou anos se odiando não. Foi uma briga pontual horrorosa que infelizmente acabou com uma amizade de muitos anos. Isso é página virada, é vida que segue", disse.

Ainda sobre a relação com o elenco, Guta contou: "É muito gostoso quando a gente se reencontra, surgem algumas boas lembranças. A gente até combina alguns encontros. Aniversário de um, lançamento de outro, ou teatro. Mas não fazemos reuniões de tempos em tempos não. Nós conversamos, nos assistimos e nos amamos", acrescentou.