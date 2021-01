Gustavo Mioto será um dos brothers no 'BBB21', entrega colunista

A poucos dias da estreia da nova edição do “Big Brother Brasil” mais um nome que deve fazer parte do time de famosos é revelado. De acordo com fontes do colunista Leo Dias, a celebridade confirmada na casa mais vigiada do Brasil é o sertanejo Gustavo Mioto.

Mioto, que tem 23 anos, estará no reality, mas ainda não assinou com a Globo. Ele vai fazer parte da ala das celebridades, como em 2020, onde o “BBB” mistura famosos e desconhecidos.

O sertanejo vai se unir também a Fiuk no elenco desta edição.