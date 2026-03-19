Guitarrista do AC/DC é internado na Argentina antes de série de shows

O guitarrista do AC/DC Stevie Young foi hospitalizado nesta quinta-feira, 19, em Buenos Aires, segundo à agência de notícias Reuters. A banda está na cidade para uma série de três apresentações esgotadas no estádio do River Plate, com início na segunda-feira, 23.

Stevie, escocês de 69 anos, é sobrinho dos irmãos Angus e Malcolm Young, guitarristas fundadores do grupo de hard rock. Após ter colaborado esporadicamente com o conjunto ao longo das décadas, ele assumiu o lugar de Malcolm, morto em 2017 por problemas decorrentes de demência.

"Por um excesso de cautela, ele foi internado em um hospital local", informou um porta-voz da banda à Reuters. "Stevie está bem e de bom humor. Ele está ansioso para subir ao palco na segunda-feira".

A internação ocorre poucos dias após a passagem da banda por Chile e Brasil com a turnê Pwr Up. Depois de 17 anos, os roqueiros voltaram ao País com três shows em São Paulo entre o fim de fevereiro e começo de março.

Após parada na Argentina, a excursão prevê ainda concertos no México, antes de uma extensa passagem pela América do Norte no segundo semestre.