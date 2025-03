Guillermo del Toro revela torcida no Oscar 2025: 'Espero que o Brasil faça história esta noite'

O filme Ainda Estou Aqui ganhou um apoio de peso nesta noite de Oscar, vindo de um dos cineastas mais renomados da indústria: Guillermo del Toro. O diretor mexicano usou suas redes sociais para declarar seu apoio ao longa de Walter Salles, que está indicado em três categorias nesta edição da premiação.

Em sua conta no Bluesky, del Toro repostou um texto destacando que Ainda Estou Aqui é, para ele, o "indicado mais importante" da noite. "Espero que o Brasil faça história esta noite", escreveu o cineasta, em clara torcida pela possibilidade de o país conquistar seu primeiro Oscar, com o filme indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, além da indicação de Fernanda Torres como Melhor Atriz.

Publicação de Del Toro no Bluesky (Reprodução / Bluesky @realgdt.bsky.social)

Del Toro se junta a uma lista de grandes nomes da indústria do cinema que também se manifestaram publicamente em apoio à produção brasileira. Rodrigo Teixeira, um dos produtores da obra, revelou em entrevista ao podcast Dois Pontos que até Martin Scorsese enviou um e-mail elogiando o longa-metragem.

No mês de fevereiro, Guillermo del Toro esteve em Los Angeles para um evento especial de divulgação da campanha de Ainda Estou Aqui, onde conduziu uma sessão comentada do clássico Central do Brasil, ao lado do diretor Walter Salles. A iniciativa foi mais uma ação estratégica para promover a obra, que segue conquistando reconhecimento mundial.