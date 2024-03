Grupos parafolclóricos realizam cortejo e show na Usina da Paz do Benguí

Os grupos Iaça Luterana, Sabor Marajoara e Paranativo realizam no próximo sábado (23) um show especial gratuito, às 19h, na Usina da Paz do Benguí, em Belém. O evento promovido pelo Edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará (FCP) começa um cortejo pelas ruas do bairro da periferia de Belém com destino até a quadra esportiva da Usipaz onde ocorrerão as apresentações. A concentração do cortejo será em frente ao ponto de cultura do Paranativo, localizado na passagem Primeiro de Julho, nº 77, no Benguí.

Os grupos buscam disseminar a cultura regional para atrair o interesse de jovens e da população para as músicas e danças amazônicas. “Vamos juntar os três projetos para apresentações de 30 a 40 minutos com nossas lendas e mitos. Antes disso vamos fazer um cortejo. O intuito é para formar público para a cultura popular, chamar atenção e convidar a comunidade em torno. Também terá uma pequena degustação de maniçoba e vatapá”, declarou o coordenador do Iaça Luterana, Alan Chaves.

O Iaça Luterana surgiu da Igreja Evangélica Luterana do bairro da Pedreira. A atividade começou com crianças e adolescentes. Atualmente, o grupo que tem 25 anos tem um grupo profissional que trabalha com a musicalidade amazônica, com danças mitos e lendas, xote, síria, carimbó, retumbão e samba de cacete.

Grupo Iaça Luterana apresentará as danças e músicas regionais paraenses. (Divulgação / Daniel Gonçalves)

O Iaça Luterana, Paranativo e Sabor Marajoara contemplados pelo Edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará (FCP) receberam os recursos para o evento neste ano. Os três grupos que se conhecem há bastante tempo resolveram fazer o evento em conjunto para dividir os custos e ampliar as apresentações para o público.

O Grupo Paranativo completou 33 anos no último dia 11 de março é do bairro do Bengui. O grupo surgiu para difundir as mais diversas manifestações culturais de Pará, como resultado de um processo de sensibilização sobre o valor cultural da região, dando ênfase a cultura popular, teatro e danças de cunho afro-indígenas. O Paranativo surgiu pertencente ao grupo do NEP (Núcleo de Educação Popular Raimundo Reis) para incentivar a cultura na comunidade do Benguí.

Eles já estão prontos para a apresentação na própria comunidade. “Apresentaremos um repertório bem diversificado, começando com a dança do marambiré, em seguida o nosso maçariquinho, ‘Esse rio é minha rua’ e a invernada. Para finalizar, com certeza, o nosso carimbó”, adiantou o coordenador geral do Paranativo, Washington Mendes.

“A expectativa é a melhor possível. Somos aqui do bairro há 33 anos surgimos com o mesmo objetivo de hoje, que é difundir a nossa cultura, nossos saberes, sons e cantos. O Benguí é um bairro periférico e muito marginalizado por outros que tem apenas uma visão superficial de quem nós somos. Esse show tem a oportunidades de mitigar cada vez mais essa errônea visão, aqui tem artistas maravilhosos de talentos incomparáveis. Os grupos que dividirão conosco esse palco tem essa mesma missão de manutenção e repasse do fazer cultural, juntos teremos mais uma ação de garantia de diretos, haja vista que a cultura, bem como o acesso a ela é sim um direito constitucional”, destaca Washington.

SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS PARAFOLCLÓRICOS

Shows dos Grupos Iaça Luterana, Sabor Marajoara e Paranativo

Data: próximo sábado (23)

Horário: às 19h

Local: Usina da Paz do Benguí, em Belém, localizado na Passagem Primeiro de Julho, nº 32 – Benguí.

Cortejo: concentração em frente ao ponto de cultura do Paranativo na passagem Primeiro de Julho nº 77, no Benguí.

Entrada gratuita