Grupo Quebra Baque completa 20 anos com apresentações pelo Pará

A partir de amanhã (12), o grupo Quebra Baque dá início a uma série de apresentações pelo Pará. As cidades visitadas são Parauapebas (dias 12 e 13 de abril), Marabá (dias 16 e 17) e Belém (em 19 e 20), onde serão realizadas oficina de percussão com material reciclável - com três horas de duração e tradução em LIBRAS - e um cortejo aberto ao público.

Nas oficinas, os alunos conhecerão as possibilidades de construção de instrumentos a partir de materiais que inicialmente seriam descartados e, consequentemente, sua transformação em algo útil. Todo o material utilizado nas aulas é fornecido pelo projeto. Já o cortejo é aberto ao público e terá participação de alunos da oficina e artistas locais convidados. O objetivo é chegar a crianças e jovens da rede pública de ensino e público em geral, por meio da programação gratuita oferecida em espaços públicos de grande circulação, com programação cultural, entretenimento e educação musical, proporcionando interação e troca de vivências musicais.

A turnê Quebra Baque – 20 Anos – Pelos Trilhos da Vale celebra as duas décadas de criação do grupo que nasceu em Pernambuco e trabalha com percussão e maracatu. Essa é uma iniciativa cultural que já levou inclusão social por meio da música a mais de 900 pessoas, participando de forma ativa e aprendendo sobre os ritmos tradicionais afro-brasileiros que representam a nossa identidade. O Quebra Baque se dedica ao resgate da cultura dos ritmos tradicionais como Maracatu, Coco de Roda, Caboclinho, Xaxado e Ciranda, inclusive tendo apresentado esses ritmos em países como França e Áustria.

A realização do projeto é da Atos Produções Artísticas Ltda, de Recife (PE), com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e produção executiva local da Agência de Produção - Holofote Virtual Comunicação Arte Mídia e apoio local das Prefeituras Municipais de Parauapebas, Marabá e Belém, Sesc-PA e Organização Pará 2000.

PROGRAMAÇÃO NO PARÁ

PARAUAPEBAS

Oficina

Data: 12/04/2024

Hora: de 14h30 às 17h30

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), Cidade Nova

Inscrições gratuitas: (91) 98965-9550

Público-alvo: Alunos e jovens interessados em percussão e musicalização entre 12 a 20 anos.

Cortejo

Data: 13/04/2024

Hora:17h

Local: Complexo Turístico de Parauapebas, Beira Rio

Público-alvo: Público local interessado em percussão, cultura e arte

MARABÁ

Oficina

Data: 16/04/2024

Hora: 14h às 17h

Local: Colégio José Mendonça Virgolino, Marabá Pioneira

Inscrições gratuitas: (94) 99137-2176

Público-alvo: Crianças e jovens de 10 a 18 anos.

Cortejo

Data: 17/04/2024

Hora: 17h

Local: Saída do Colégio José Mendonça Virgolino, Velha Marabá

Público-alvo: Interessado em percussão, cultura e arte



BELÉM

Oficina

Data: 19/04/2024

Hora: 09h às 12h

Local: Sesc Ver-o-Peso

Inscrição: Sesc

Público-alvo: Criança e jovens de 10 a 18 anos

Inscrições gratuitas: (91) 98134.7719

Bate papo e Cortejo

Data: 20/04/2024

Hora: 16h30 – Bate papo com o público no Sesc-Ver-o-Peso

Hora: 17h30 – Concentração e saída do cortejo da frente do Sesc Ver-o-Peso

Público-alvo: Público interessado em percussão, cultura e arte