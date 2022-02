Grupo de Teatro Atorres apresenta musical “Eléboom” e visa conquistar todos os públicos

Mais um espetáculo musical é lançado pelo grupo de teatro Atorres. O público poderá assistir “Eléboom” no domingo (13) e (20), a partir das 19h no Teatro Bosque Grão Pará. A peça conta a história de uma elefanta que sonha em viver livremente com sua família e amigos. Cansada de sofrer humilhação em um circo desconhecido, onde só se ver maldade, ela conhece alguns amigos que poderão fazer toda diferença em sua vida.

Segundo o diretor do espetáculo, Bruno Torres, “todos os nossos projetos são autorais, então pensamentos sempre em um público geral. Pensamos em levar o público a reviver memórias da infância, lembrar seu passado ou seja viver aquela magia de voltar a ser criança então a gente sempre busca fazer um espetáculo infantil nesse ponto. Sempre buscamos esse caminho. É um espetáculo muito divertido, com quatro atores fantásticos em cena. As crianças vão adorar!”, garantiu.

Para o diretor, a arte é imprescindível na vida das pessoas. “As coisas estão voltando aos poucos agora, e a gente precisa desse entretenimento. Educação, cultura e lazer são peças muito importantes dentro da sociedade, alimenta as pessoas. Sentimos uma energia boa, diferente”, explicou.

Agende-se

Musical “Eléboom”

Data: 13 e 20/02

Hora: 19h

Local: Teatro Bsoque Grão-Pará

Ingressos na bilheteria do teatro ou pelo site https://www.bilheteriadigital.com/eleboom