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'Grey's Anatomy' perde mais dois atores; saiba quem deixa a série na 22ª temporada

Estadão Conteúdo

Grey's Anatomy se despede de mais dois personagens do elenco mais antigo da série. Segundo a Variety, Teddy e Owen, vividos por Kim Raver e Kevin McKidd deixarão o programa após o encerramento de sua 22ª temporada.

Previsto para ir ao ar em 7 de maio, o final mostrará o encerramento dos militares que se conheceram em Bagdá. O casal passou por términos e voltas ao longos das temporadas e casaram-se apenas na 18ª.

McKidd passou a fazer parte do elenco de Grey's Anatomy na 5ª temporada, enquanto Raver, chegou na 6ª. Segundo o veículo, a criadora Shonda Rhimes explica que o agora ex-casal terá um final feliz após seu divórcio.

"Grey's Anatomy foi um capítulo enorme da minha vida, tanto criativa quanto pessoalmente, e sou profundamente grato por tudo que a série me proporcionou ao longo dos anos. Interpretar o Dr. Owen Hunt e dirigir episódios da série me moldaram enormemente, e tive o privilégio de trabalhar com um grupo extraordinário de pessoas durante esse período", declarou McKidd.

"Interpretar a Dra. Teddy Altman sempre terá um lugar muito especial no meu coração. Há 16 anos, tive o incrível privilégio de assumir esse papel graças à visão de Shonda Rhimes e Betsy Beers", disse Raves em declaração.

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SÉRIES/GREY'S ANATOMY/22ª TEMPORADA/MUDANÇA/ELENCO
Cultura
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