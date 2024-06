Gretchen se manifesta após a morte de Chrystian, seu primeiro marido

Desde que saíram as primeiras notícias do falecimento de Chrystian, cantor que por muito tempo fez dupla com o irmão mais novo, Ralf, havia expectativas quanto a um pronunciamento de Gretchen. A Rainha do Rebolado, que teve o cantor como seu primeiro marido aos 22 anos, não escondeu seu descontentamento com as pressões feitas pelos internautas nas redes sociais para que ela falasse sobre a tragédia.

VEJA MAIS

"Este é o momento da esposa atual dele. Eu não queria aparecer buscando mídia. Fiz o que tinha que fazer: lamentei discretamente, enviei meus pêsames, conversei com os familiares", declarou em entrevista ao jornal Extra, durante o Rock in Rio Lisboa. O casamento dos dois ocorreu em 1981, mas durou apenas seis meses.

Por fim, a cantora desabafou sobre as exigências para que ela se manifestasse publicamente. "As pessoas aproveitam. Já me acostumei, posso aparecer de várias formas, mas com morte, não gosto. Não era o momento", concluiu.