Gretchen faz procedimento para levantar o bumbum para ser rainha de bateria do Rancho

O carnaval 2022 está perto e Gretchen, que é quase paraense, já está se preparando. A cantora compartilhou em seu perfil no Instagram que está fazendo um tratamento para corrigir a flacidez e deixar o bumbum lá em cima. A artista foi convidada para ser rainha de bateria da escola de samba Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense Rancho Não Posso me Amofiná, em Belém. Com informações do Fofocalizando.

"É para levantar, tirar a celulite e a flacidez. Vocês não têm noção de como está minha bunda e minhas pernas. Nem começamos o tratamento direito. Daqui até o Carnaval ainda tem muita coisa. O resultado está impecável", revelou a rainha do rebolado para a revista Quem.

Segundo Gretchen, ela terá seu próprio camarote no carnaval de Belém e levará convidados de todo o Brasil. Mas tudo depende de como estará a situação da pandemia da covid-19. "Estamos acreditando no futuro, salvos da Covid. E estamos acreditando em um Carnaval lindo, para lavarmos a nossa alma, cantarmos e dançarmos nossa vitória sobre essa doença. Hoje faço parte dessa família Rancho. Estarei à frente da bateria como Iara. Eu e as duas Iaras da escola. Orgulhosa de poder levar o nome dessa escola. Que venham os ensaio", completou.