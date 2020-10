Gretchen desmente boato sobre separação: 'Não aguentam minha plenitude'

Após ver especulações sobre o fim de seu casamento com Esdras de Souza, Gretchen colocou um ponto final nos boatos e mostrou que está muito bem com o marido. A fofoca teve início após um post de Gretchen com uma frase sobre divórcio.

A cantora se irritou com os comentários negativos que recebeu de seguidores, que viram na publicação uma indireta sobre a suposta separação com Esdras. O casal está oficialmente casado há menos de um mês.

"Porque que existe gente tão idiota, tão maldosa e sarcástica, que quando você faz um post elas sempre vão falar merda na sua rede social? Eu não vou poupar ninguém. Eu acabei de fazer um post sobre separação e vem uns idiotas perguntar pra mim se eu tô me separando. Ah, me poupem, vão se catar, vão fazer alguma coisa da vida, sabe?", escreveu Gretchen.

"Vocês tem, sabe o quê? Que pegar um bom tanque de roupa suja pra lavar, uma boa pia cheia de louça pra botar em dia. Vocês tão é com falta de coisa pra fazer. Do que vir aqui na minha rede social ficar gorando o meu casamento, que tá ótimo graças a Deus e pra infelicidade de vocês que não querem me ver feliz", completou.

Além do recado no feed de seu Instagram, com uma foto ao lado de Esdras, Gretchen postou um resumo do desabafo que fez nos stories.