Gravando novela, Marieta Severo testa positivo para covid-19

Marieta Severo começou a sentir sintomas, como febre e dor de cabeça, na noite de terça-feira (24) e na quarta (25), fez o teste para diagnosticar a covid-19, que deu positivo. Desde o resultado, a atriz está isolada em casa sem ir às gravações da novela "Um Lugar Ao Sol", da TV Globo. A assessoria da atriz confirmou a informação.

Procurada, a Globo não respondeu se há casos de infecção pelo novo coronavírus nos estúdios da novela. Também não respondeu se as gravações poderiam ser suspensas. A emissora afirmou que segue os protocolos de segurança.

"O nosso protocolo tem como prioridade a segurança de todos envolvidos nas gravações. E ele é seguido com rigor. Caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe. Existe um planejamento previsto para que as produções continuem a gravar com outros núcleos e profissionais, mas quando isso não é possível, as gravações são adiadas", disse a nota.