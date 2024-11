Grammy Latino 2024 premia Xamã, Xande de Pilares, Lulu Santos, dentre outros; veja os nomes

As principais premiações do Grammy Latino 2024 acabaram escapando das mãos dos brasileiros indicados, inclusive de Anitta, a única representante indicada na categoria “Gravação do ano” que foi desbancada pelo cantor dominicano Juan Luis Guerra, vencedor pela canção "Mambo 23"

Juan também venceu de outro brasileiro na noite de premiações. Na categoria ‘Álbum do Ano’, ele concorreu com Xande de Pilares, que foi indicado com o disco "Xande canta Caetano”. Novamente, o dominicano foi gratificado com um gramofone.

O Brasil teria chances de vencer ainda na categoria Melhor Revelação do Ano com Cacá Magalhães e Os Garotin. No entanto, o troféu acabou sendo entregue para a colombiana Ela Taubert.

Brasileiros premiados

Apesar das derrotas nas categorias principais, alguns brasileiros foram vencedores em categorias da Prèmiere. Foram premiados: Lulu Santos, Xamã, Xande de Pilares, Gabriel O Pensador, Thalles Roberto, Os Garotin, Mariana Aydar e Mestrinho.

Ana Castela também foi uma das brasileiras vencedoras da noite na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, por seu "Boiadeira Internacional Ao Vivo".

Confira a lista dos vencedores das principais categorias do Grammy Latino 2025



Gravação do ano

“Mil Veces” – Anitta

“Monaco” – Bad Bunny

“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León

“Catalina” – Cimafunk & Monsieur Periné

“Derrumbe” – Jorge Drexler

“Con Dinero y Sin Dinero” – Fonseca & Grupo Niche

“Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

“Mambo 23″ – Juan Luis Guerra y 4.40 (VENCEDOR)

“Tenochtitlán” – Mon Laferte

“Igual Que Un Ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

“Bolero” – Ángela Aguilar

‘Cuatro” – Camilo

“Xande Canta Caetano” – Xande De Pilares

“Mañana Será Bonito (Bichota Season)” – Karol G

“García” – Kany García

“Radio Güira” – Juan Luis Guerra 4.40 (VENCEDOR)

“Autopoiética” – Mon Laferte

“Boca Chueca, Vol. 1” – Carín León

“Las Letras Ya No Importan” – Residente

“Las Mujeres Ya No Lloran” – Shakira

Música do Ano

“A Fuego Lento” – Daymé Arocena & Vicente García

“A La Mitad” – Maura Nava

“Caracas En El 2000″ – Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di

“Derrumbe” – Jorge Drexler (VENCEDOR)

“(Entre Paréntesis)” – Shakira e Grupo Frontera

“Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

“Según Quién” – Maluma & Carín León

“Te Lo Agradezco” – Kany García & Carín León

“313″ – Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz

Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert (VENCEDOR)

Melhor Álbum Vocal de Pop

“Tofu” – Caloncho

“.mp3” – Emilia

“El Viaje” – Luis Fonsi (VENCEDOR)

“Hotel Caracas” – Mau y Ricky

“Orquídeas (AOP)” – Kali Uchis

“Escrita” – Nicole Zignago

Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional

“Obras Maestras” – Diego El Cigala

“García” – Kany García (VENCEDOR)

“Mar Adentro” – Juliana

“Aún Me Sigo Encontrando” – Gian Marco

“Almas Paralelas” – Laura Pausini

Melhor Canção de Pop

“A La Mitad” – Maura Nava

“A Las 3″ – Paty Cantú & León Leiden

“Ahora” – David Bisbal & Carlos Rivera

“Amor” – Danny Ocean

“Dime Quién” – Lagos

“Feriado” – Rawayana (VENCEDOR)

“Igual Que Un Ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Melhor Performance de Música Eletrônica Latina

“La Ceniza” – Ale Acosta e Valeria Castro

“Drum Machine” – Alok

“Pedju Kunumigwe” – Alok e Guarani Nhandewa

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)” – Bizarrap e Shakira (VENCEDOR)

“BAMBOLE” – Vikina e Deorro

Melhor Performance de Urbana/Fusion

“Nadie Sabe” – Bad Bunny

“Corazon Vacío” – Maria Becerra

“Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58″ – Bizarrap e Young Miko

“S91″ – Karol G

“Tranky Funky” – Trueno (VENCEDOR)

Melhor Performance de Reggaeton

“Perro Negro” – Bad Bunny e Feid (VENCEDOR)

“Un Preview” – Bad Bunny

“Triple S” – J Balvin, com Jowell, Randy e De La Ghetto

“Byak” – Alvaro Diaz e Rauw Alejandro

“Qlona” – Karol G e Peso Pluma

“Labios Mordidos” – Kali Uchis e Karol G

Melhor Álbum de Música Urbana

“Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana” – Bad Bunny

“Sol María” – Eladio Carrión

“Sayonara” – Álvaro Díaz

“Ferxxocalipsis” – Feid

“Mañana Será Bonito (Bichota Season)” – Karol G (VENCEDOR)

“El Último Baile” – Trueno

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

“Aprender A Amar” – Nathy Peluso (VENCEDOR)

“Bendecido” – Eladio Carrión)

“Blam Blam” – Vico C e Al2 El Aldeano)

“La Sabia Escuela” – Akapellah, Canserbero & Lil Supa)

“Teléfono Nuevo” – Bad Bunny & Luar La L

“Thunder y Lightning” – Bad Bunny & Eladio Carrión

Melhor Canção Urbana

“Bonita” – Daddy Yankee (VENCEDOR)

“Columbia” – Quevedo

“El Cielo” – Sky Rompiendo, Feid e Myke Towers

“La Falda” – Myke Towers

“Luna” – Feid e Atl Jacob

“Qlona” – Karol G e Peso Pluma

Compositor do Ano

Edgar Barrera (VENCEDOR)

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Produtor do Ano

Edgar Barrera (VENCEDOR)

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Juan Luis Guerra, Janina Rosado

Julio Reyes Copello

Melhor Vídeo Musical – Versão Curta

“Ale Ale” – Marc Anthony

“Baticano” – Bad Bunny

“Oliveira Dos Cen Anos” – C. Tangana

“Sálvanos” – Leonel García

“Glock” – Mau y Ricky

“313″ Residente, Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz (VENCEDOR)

Melhor Video Musical – Versão Longa

“Beautiful Humans Vol 1. Documental” – Alemor

“Meu Karma” – Jovem Mk

“Hotel Caracas” – Mau y Ricky

“Grasa (Album Long Form)” – Nathy Peluso (VENCEDOR)

“Nacimos Llorando” – Rubio

Melhor Álbum de Pop/Rock

“Cuando Ella Me Besó Probé a Dios” – Bruses

“Jet Love” – Conociendo Rusia

“Jay De La Cueva” – Jay De La Cueva

“Reflejos de Lo Eterno” – Draco Rosa (VENCEDOR)

“Adentro” – Francisca Valenzuela

Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea

“Nata Montana” – Natanael Cano

“Evoluxion” – DannyLux

“Jugando A Que No Pasa Nada” – Grupo Frontera

“Boca Chueca, Vol 1′” – Carin León (VENCEDOR)

“Trastornado” – Michelle Maciel

“Génesis” – Peso Pluma