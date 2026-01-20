Grammy 2026: Sabrina Carpenter cantará na premiação

Sabrina Carpenter foi a primeira artista confirmada entre os que se apresentarão no Grammy 2026. A informação foi dada pela Recording Academy que, em breve, deve divulgar as próximas atrações que se apresentam no evento do dia 1º de fevereiro.

Em 2026, Carpenter performa na premiação pelo segundo ano consecutivo. No último ano, sua apresentação ficou marcada como uma das principais da noite, quando a cantora trouxe versões vintage de Espresso e Please, Please, Please.

A cantora é uma das artistas com maior número de indicações no Grammy 2026. O sucesso de seu mais novo álbum Mans Best Friend lhe garantiu integrar a disputa de seis categorias. Além de Álbum do Ano, a americana também concorre nas categorias Gravação do Ano e Música do Ano, com Manchild.

No último ano, Carpenter saiu vitoriosa do Grammy. A cantora ganhou os prêmios de Melhor Álbum Pop Vocal, por Short N Sweet e Melhor Performance Solo Pop, com Espresso.