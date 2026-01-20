Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Grammy 2026: Sabrina Carpenter cantará na premiação

Em 2026, Carpenter performa na premiação pelo segundo ano consecutivo

Estadão Conteúdo
fonte

Sabrina Carpenter (Instagram @sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter foi a primeira artista confirmada entre os que se apresentarão no Grammy 2026. A informação foi dada pela Recording Academy que, em breve, deve divulgar as próximas atrações que se apresentam no evento do dia 1º de fevereiro.

Em 2026, Carpenter performa na premiação pelo segundo ano consecutivo. No último ano, sua apresentação ficou marcada como uma das principais da noite, quando a cantora trouxe versões vintage de Espresso e Please, Please, Please.

A cantora é uma das artistas com maior número de indicações no Grammy 2026. O sucesso de seu mais novo álbum Mans Best Friend lhe garantiu integrar a disputa de seis categorias. Além de Álbum do Ano, a americana também concorre nas categorias Gravação do Ano e Música do Ano, com Manchild.

No último ano, Carpenter saiu vitoriosa do Grammy. A cantora ganhou os prêmios de Melhor Álbum Pop Vocal, por Short N Sweet e Melhor Performance Solo Pop, com Espresso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Grammy 2026

Sabrina Carpenter

apresentação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

CULTURA

Governo do Pará abre inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura Semear

Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 5 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

20.01.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda