Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Grammy 2026: Bad Bunny se assusta com Lady Gaga durante evento

Ele fez história no Grammy 2026, já que se tornou o primeiro artista a cantar em espanhol a vencer a principal categoria da noite

Estadão Conteúdo

Bad Bunny protagonizou um momento que viralizou na internet durante a cerimônia do Grammy, no último domingo, 1º. O cantor estava sentado em uma mesa na Crypto.com Arena, em Los Angeles, quando foi surpreendido por Lady Gaga.

A artista chega para cumprimentar o porto-riquenho, que se assustou. A cantora diz algo ao colega e o abraça.

Bad Bunny vence o Grammy

Bad Bunny venceu os prêmios de Melhor Performance de Música Global, Melhor Álbum de Música Urbana, além de Álbum do Ano pelo trabalho realizado em DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Ele fez história no Grammy 2026, já que se tornou o primeiro artista a cantar em espanhol a vencer a principal categoria da noite.

O cantor ainda fez um protesto contra a Agência de Imigração e Alfândega (ICE). Em seu discurso, o artista repudiou as medidas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos.

"Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, nós somos serem humanos, somos americanos", disse o cantor, aplaudido pelos presentes, ao aceitar o prêmio. "Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos de fazer: lutar com amor."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GRAMMY 2026/BAD BUNNY/MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL/MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA/ÁLBUM DO ANO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

CONCURSO DE BELEZA

Paraense garante 2º lugar no Miss Brasil Mundo 2026; saiba quem é

Maria Cecília Nóbrega representou o Pará e se destacou pela oratória e atuação social

02.02.26 11h10

LITERATURA

Morre Heliana Barriga, poeta e contadora de histórias apaixonada pelo público infantil

Heiliana Barriga foi homenageada na 26ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, em 2023

02.02.26 12h33

LUTO

Saiba quem foi Heliana Barriga, escritora paraense que morreu nesta segunda-feira (2)

Autora de mais de 60 livros, Heliana dedicou mais de quatro décadas à literatura infantil, à música e à valorização da cultura amazônica

02.02.26 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda