Grammy 2026: Bad Bunny se assusta com Lady Gaga durante evento

Bad Bunny protagonizou um momento que viralizou na internet durante a cerimônia do Grammy, no último domingo, 1º. O cantor estava sentado em uma mesa na Crypto.com Arena, em Los Angeles, quando foi surpreendido por Lady Gaga.

A artista chega para cumprimentar o porto-riquenho, que se assustou. A cantora diz algo ao colega e o abraça.

Bad Bunny vence o Grammy

Bad Bunny venceu os prêmios de Melhor Performance de Música Global, Melhor Álbum de Música Urbana, além de Álbum do Ano pelo trabalho realizado em DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Ele fez história no Grammy 2026, já que se tornou o primeiro artista a cantar em espanhol a vencer a principal categoria da noite.

O cantor ainda fez um protesto contra a Agência de Imigração e Alfândega (ICE). Em seu discurso, o artista repudiou as medidas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos.

"Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, nós somos serem humanos, somos americanos", disse o cantor, aplaudido pelos presentes, ao aceitar o prêmio. "Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos de fazer: lutar com amor."