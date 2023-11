Gracyanne Barbosa posta vídeo no pole dance e assusta seguidores: ‘achei que estava nua’

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa publicou um vídeo em seu Instagram mostrando os cuidados que tem com a sua saúde íntima e que usa um clareador na área da virilha antes de fazer seus exercícios de “Pole Dance”, no entanto, a musa utilizava um biquíni quase no tom de sua pele, o que confundiu alguns seguidores e gerou comentários engraçados na publicação.

Gracyanne Barbosa publicou ontem, 9, um vídeo fazendo “Pole Dance”, enquanto usava um conjunto de biquíni próximos ao tom de sua pele. Enquanto ela falava de autocuidado e autoestima: "O autocuidado não é apenas um hábito, é um compromisso com minha autoestima", na legenda da publicação.

Já nos comentários a elogiavam, mas também brincavam com a situação, já que alguns internautas pegaram um susto achanado que ela estava pelada. “Quase cai (risos). Ô, mulher, achei que estava pelada”, “E eu achei que estava nua (risos). Está maravilhosa”, comentou outra. “Minha nossa, quase infartei, pensei que estava nua”, disseram. Outros comentaram que faltava pouco para, realmente, ela dançar nua.

Confira a publicação: