Gracyanne Barbosa oferece recompensa por cadela perdida: 'Prefiro acreditar'

Gracyanne Barbosa fez uma série de posts em sua rede social na noite da última segunda-feira, 31, contando o que sentiu ao saber das notícias de suas cachorras e ofereceu recompensa para quem tiver informações sobre Angel. A cadela fugiu de casa enquanto a musa fitness estava confinada na casa do Big Brother Brasil 25. Além de Angel, Gracyanne também perdeu Belety, que morreu aos 13 anos.

Ao responder uma caixinha de perguntas na rede social, a musa contou como foi receber a notícia da morte de Belety: "Triste, muito triste! Perder um animal é perder parte da família da gente. Belety estava idosa, com problemas de saúde. Há pouco mais de um ano ela fazia tratamento e acompanhamento médico, estava com deficiência na visão e na memória, tinha dias que nem reagia a nada. Foi muito amada, cuidada e mimada por todos, nossa gordinha deixou saudades".

Sobre o desaparecimento de Angel, Gracyanne desabafou: "Angel ganhei de presente do meu fã-clube. Sempre foi danadinha no sentido de correr, caçar coisas, não tem medo de nada, aventureira. Ela fugiu e ainda não foi encontrada. Foram feitas buscas no condomínio, minha equipe e família procuraram em todos os lugares possíveis. Bombeiro e Defesa Civil foram acionados, eles acham que ela não está viva. Há também uma busca interna com uma equipe. Eu, como mãe, prefiro acreditar que ela vai ser encontrada".