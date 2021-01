Gracyanne Barbosa comemora virada levantando peso e deixa Belo na mão

Gracyanne Barbosa começou 2021 do jeito que gosta: levantando peso com halteres. A influenciadora fitness compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece com o marido, Belo, e amigos comemorando a chegada do ano novo.

A musa passou a virada usando um macacão branco, ao lado de Belo e dos amigos. Todos fazem contagem regressiva e à meia-noite o cantor parece se aproximar de Gracy para dar um beijo. Mas ela olha para a câmera e começa a levantar peso, como se não fosse só mais uma quinta-feira normal.

"Desejo a todos muita união, amor, empatia, felicidade, saúde, a nossa vacina e lógico, muito treino e foco. Eu já começo o ano agachando", escreveu ela.

Mais tarde, nesta sexta-feira (1º), Gracy postou uma sequência de fotos brincando com a repercussão que o beijo não dado po Belo gerou. "Depois de deixar o bumbum na nuca teve muito amor e muitos beijos, sem vácuo", postou.